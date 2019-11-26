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مدير مشروع التأمين الصحي الشامل: السيسي لديه إرادة سياسية قوية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:52 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن نظام التأمين الصحي الشامل ليس وليد اللحظة، لافتًا إلى أنه يتم التخطيط لمنظومة التأمين الصحي تشريعيًا منذ عام 1998، وبدأت الدراسات الإكتوارية لهذا النظام منذ عام 2004، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه الإرادة السياسية القوية لاتخاذ قرار تطبيق النظام بهذا الشكل.

وأوضح "السبكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن ليس كل الدول تتبع نظام تأمين صحي واحد، ولكن كل دولة لها نظامها الخاص.

وأشار إلى أن مصر قامت بعمل تدخلات صحية في المجتمع للقضاء على أكثر أعداء يهددون الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي وهي؛ القضاء على فيروس سي، والانتهاء من العمليات الجراحية الكبرى.

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