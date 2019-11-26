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YALLAKORA: مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس يلا شوت بث مباشر ’’دوري أبطال أوروبا’’ KORALIVE رابط ماتش ريال مدريد Neymar

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:47 م
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بوابة الفجر
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يلاشووت مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري 2019، YALLA SHOOT.

كورة أونلاين حيث يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا على ريال مدريد، مساء اليوم بملعب سانتياجو بيرنابيو في مباراة من العيار الثقيل، حيث يسعى الميرنجي لتحقيق الفوز على منافسه الفرنسي، وتحقيق الصعود للدور المقبل، مباراة ريال مديد ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بث مباشر بدون تقطيع عبر KOORA ONLINE بدوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد، نجح في تحقيق الفوز مؤخرًا على ريال سوسيداد بالدوري الإسباني، ليواصل تصدره جدول ترتيب الليجا بالتساوي مع برشلونة بعد هزيمته بنفس الرصيد، تابع بث مباشر كورة ستار مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا KOORA STAR.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا
يستضيف ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة قوية، في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا
ويذاع لقاء ريال مدريد الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية beIN Sport HD1، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة، كوول كورة ريال مدريد يستضيف باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوربا COOL KORA.
الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بالجولة الخامسة، لدوري أبطال أوروبا حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة الجدول برصيد 12 نقطة، ويحتل باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد كلوب بروج البلجيكي في المركز الثالث برصيد نقطتين، وجالطة سراي بمؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة alostora تابع مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان الفرنسي بالجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بموقع الفجر الرياضي بث مباشر ودون تقطيع عبر رابط كورة بلس KOORA PLUS بدوري أبطال أوروبا.

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