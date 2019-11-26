مشاهدة مباراة ريال مدريد Real Madrid ضد باريس سان جيرمان Paris بث مباشر uefa champions league

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة خدمة بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرماننادي ريال مدريد الإسباني live YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات KORA on lineمن بطولة دوري أبطال أوروبا youtube live.





وستقام مباراة ريال مدريد KORA starوباريس سان جيرمان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية yalla shootعلى ملعب سانتياجو برنابيو.





القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وستذاع مباراة ريال مدريد KORA liveوباريس سان جيرمان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق جواد بدة.





مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي ريال مدريد KORA STAR في المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي كلوب برود ونادي باريس سان جيرمان ونادي جلطة سراي.





بث مباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





ترتيب الفريقين في مجموعتهم بدوري أبطال أوروبا

ويحتل نادي باريس سان جيرمان YALLA SHOOT في صدارة جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن في دور المجموعات.





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