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احذر من نظام الكيتو القاتل.. سيدة تتوفى بسببه

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:46 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تصدر نظام الكيتو تريندات "جوجل" اليوم في مصر، وذلك بعد تداول منشور على منصات التواصل الاجتماعي، لفتاة تستغيث وتشتكي بسبب وفاة والدتها بسبب نظام الكيتو الغذائي.

وانتشر الخبر سريعًا بين متضامنين وناعيين للفتاة، وجاء نص المنشور كالتالي:"أمي ماتت بسبب الكيتو"، وحذر أطباء واستشاريين التغذية العلاجية من اتباع هذة الحمية الغذائية مؤكدين خطورتها على جسم الإنسان.

طبيبة تعلق على نظام الكيتو

وعلقت استشاري تغذية علاجية، قائلة: "اولا البقاء لله.. ثانيا بجد بحذر بشده من نظام الكيتو، لانه عكس اللي ربنا خلق جسمنا عليه.. وان حد يمنع كربوهيدات تماما ده مضر جدااا بالجسم ووظايفه، والجسم مش مكنه لحرق الدهون مش هيقدر بعد فتره والكبد والكلي هيتأثروا بشدة، وكمان اللعب بهرمونات الجسم خاصه الانسولين ده كارثي، الموضوع عامل زي متكون عربيه بتمشي ببنزين وتحطلها سولار مثلا او اي حاجه مش مناسبه هتبوظ بعد فتره تماما، ربنا خلق ميكانيكه معينه للحرق وان الجسم لازم يدخله كربوهيدات صحيه بمقدار معين عشان يقدر يحرق وميبوظش ويجيله امراض او يؤدي للموت وكذا حاله ماتت فعلا سمعت عنهم بسبب دايت خاطيء مع نفسهم وبسبب الكيتو".

وأضافت استشاري التغذية العلاجية مُعلقة على نظام الكيتو، قائلة: "أن نظام الكيتو يضر وظائف الجسم ويؤثر بالسلب على الكلى والكبد، بالاضافة إلى أنه يؤدي إلى خلل بالهرمونات خاصة الانسولين".

وشبهت جسم الإنسان بالسيارة التي تحتاج إلى البنزين ونضع لها أشياء أخرى أو بدائل تُسبب خلل بها ويجب إدخال الكربوهيدات الصحية إلى الجسم بمقدار معين من أجل توازن نسبة حرق الدهون بالجسم، وشددت بأن صحة جسم الإنسان أمانة على كل فرد يملكه.
احذر من نظام الكيتو القاتل.. سيدة تتوفى بسببه
احذر من نظام الكيتو القاتل.. سيدة تتوفى بسببه
احذر من نظام الكيتو القاتل.. سيدة تتوفى بسببه
احذر من نظام الكيتو القاتل.. سيدة تتوفى بسببه
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