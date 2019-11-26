يلا شوت NOW.. يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع لايف KOOORA مشاهدة مباراة يوفنتوس أون لاين HD

قمة كبيرة في ليلة الثلاثاء سيكون لها الكلمة العليا بالطبع.. وذلك حين يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب يوفي آرينا بمدينة تورينو، لحساب الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ يعد هذا اللقاء ورقة الضمان للإسبان لصعودهم للدور المقبل، خاصة بعد ضمان البيانكونيري صعوده الجولة الماضية.





ويمتلك الفريق الإيطالي 10 نقاط بالصدارة ضمن بهم الصعود للدور ثمن النهائي من دون خسارة بل شهدت مواجهاته تعادلا وحيد كان أمام الأتليتي، فيما يمتلك الأخيرة 7 نقاط بالوصافة بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن الألماني صاحب المركز الثالث.





موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ضربة البداية ستكون في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.





القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 3

معلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يتولى الميكروفون المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف.