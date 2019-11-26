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"السبكي" عن إطلاق منظومة التأمين الصحي: نشهد يومًا تاريخيًا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:45 م
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الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن اليوم تاريخي، ولم يحدث منذ 55 عامًا في عمر الدولة المصرية، ولم يحدث في العديد من دول العالم، مهنئًا الشعب المصري وبورسعيد بشكل خاص على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل رسميًا.

وأضاف "السبكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك عدة أنظمة تنظم عملية التأمين الصحي في كل دول العالم، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل ليس وليد اللحظة.

وأشار إلى أنه يتم التخطيط لمنظومة التأمين الصحي تشريعيًا منذ عام 1998، وبدأت الدراسات لهذا النظام منذ عام 2004.

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الكلمات المفتاحية

مشروع بورسعيد الشعب المصري الدولة المصرية التأمين الصحي الشامل

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