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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سان جيرمان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الريال MATCH SUMMARY

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:42 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان yalla shoot liveبث مباشر باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان يلا شوت توداي نيوز نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر يلا شوت ريال مدريد وباريس سان جيرمان kora on line
* من المتوقع أن يخوض باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : كيلور نافاس yalla shoot
خط الدفاع : خوان بيرنات وبريسنيل كيمبيمبي وتياجو سيلفا وكولين داجبا
خط الوسط : بابلو سارابيا زماركينيوس وإدريسا جاي
خط الهجوم : كيليان مبابي وماورو إيكاردي وأنخل دي ماريا

* من المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي :- kora star
حراسة المرمى : تيبو كورتوا
خط الدفاع : فيرلاند ميندي وسيرخيو راموس ورافائيل فاران وداني كارفاخال
خط الوسط : فيدريكو فالفيردي وكاسيميرو ولوكا مودريتش yalla shoot
خط الهجوم : إدين هازارد وكريم بنزيما ورودريجو جوس

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يطمح في الفوز من أجل استعادة هيبته مرة آخرى عقب الهزيمة في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة في ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان من توقيع كلٌا من أنخيل دي ماريا وتوماس مونييه الذين تمكنوا من تسجيل ثلاث أهداف نظيفة للنادي الباريسي live shoot

وعلى الجانب الآخر، مازال باريس سان جيرمان يتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة كاملة بفارق 5 نقاط كاملة عن الملكي الذي يحتاج فقط لنقطتين لضمان تأهله للدور المقبل وذلك نظراً لابتعاد كلوب بروج صاحب المركز الثالث بخمسة نقاط آخرى. kora on line

* مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان : yalla shoot
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