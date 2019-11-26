«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش يوفنتوس جودة متعددة NOW

كورة جول يقدم لكم الفجر الرياضي، مباراة فريق يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد الإسباني، KORA GAOL بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





ويحل أتليتكو مدريد الإسباني ضيفا على يوفنتوس الإيطالي، كورة ستار اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري بالجولة الخامسة KORA STAR، لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





ويستضيف ملعب يوفنتوس مباراة الفريق ضد أتليتكو مدريد الإسباني، حيث يسعى أصحاب الأرض لتحقيق الفوز بعد التأهل للدور المقبل، شاهد كورة أونلاين بث مباشر مباراة قوية بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد الإسباني KORA ONLINE، بدوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة يوفنتوس الإيطالى وأتليتكو مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد أتليتكو مدريد الإسباني، ضمن مباريات الجولة الخامسة، في تمام الساعه العاشره مساءً بتوقيت القاهرة والحادية مساءً عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس الإيطالى وأتليتكو مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا

جول العرب حيث سيتم إذاعة مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد الإسباني، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sport HD3 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، GOALEL3ARB بث مباشر مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد أتليتكو مدريد الإسباني، بدوري أبطال أوروبا.





يلا شووت حيث يسعى فريق أتليتكو مدريد الإسباني بقيادة الأرجنتيني دييجو سيموني، في تحقيق الفوز خارج أرضه، من أجل ضمان تأهله للدور المقبل، YALLA SHOOT شاهد يوفنتوس الإيطالي يستضيف أتليتكو مدريد الإسباني، بالجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.





كورة حصري ويدخل يوفنتوس الإيطالي اللقاء متصدرا للمجموعة برصيد 10، وأتليتكو مدريد الإسباني بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضا، فيما يتواجد لوكوموتيف موسكو الروسي ثالثا برصيد 3 نقاط، وحل بايرن ليفركوزن الألماني في المركز الأخير بنفس الرصيد 3 نقاط، KORA7ASRY متابعة حية لمباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا.



