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بحضور مخرجه.. عرض الفيلم الكندي "ضيف الشرف" في مهرجان القاهرة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:41 م
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مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي
شيماء عطية
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انطلق منذ قليل عرض الفيلم الكندي "ضيف الشرف" للمخرج اتوم أيجويان، ضمن العروض الخاصة، في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقبل العرض، قدم رئيس المهرجان محمد حفظي، والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني، الفيلم ومخرجه، مشيرًا إلى أن أصول المخرج تعود لمصر، حيث ولد في مصر وسافر لكندا، ليصبح بعدها أحد أشهر مخرجيها.

بدوره، أعرب المخرج عن سعادته بالتواجد في المهرجان، معتبرا أن العرض اليوم خاص جدا، لأنه مقام في البلد الذي ولد فيها والديه، لافتا إلى أن والده توفي الصيف الماضي وكان ليسعد كثيرًا لتواجده في المهرجان.

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.
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