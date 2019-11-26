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«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA I7SRY رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع Paris

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:38 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادات الفريقان قبل اللقاء المرتقب بالإضافة إلى روابط البث المباشر التي تمكن المشاهد الكريم من متابعتها على الهواء مباشرًة .

كورة ستار kora star وقبل اللقاء يعول ريال مدريد على ترسانة من اللاعبين المميزين لعبور عقبة الفريق الباريسي الذي يكتسي هو الآخر بوجود نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي وغيرهم من اللاعبين المميزين .

كورة جول kora goal في المقابل يدخل الفريق الباريسي المباراة وهو متأهل سلفًا للدور المقبل ويطمح في أن يضمن صدارة المجموعة التي تبعده عن متصدري المجموعات السبعة الأخرى .

كورة لايف kora live وستكونا المباراة فرصة مهمة لكيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الحالي والريال السابق للرد على زيدان الذي قرر بيعه وفضل عليه البلجيكي تيبوا كورتوا .

يلا شوت الآن yalla shoot now وستكون فرصة الكوستاريكي مميزة للغاية من أجل الوقوف كسد منيع في وجه مهاجي الريال أمثال الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي تيبوا كورتوا .

ومن المنتظر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

ويمكن لمتابعي الفجر الرياضي مشاهدة المباراة عبر روابط البث التي ينشرها لكم الفجر الرياضي والتي تتيح فرصة متابعة اللقاء بجودة عالية وتعليق عربي حسب سرعة الإنترنت المختلفة .

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