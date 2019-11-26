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يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة يوفنتوس HD

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:37 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد أمام يوفنتوس yalla shoot liveيحل فريق أتليتكو مدريد الإسبانى ضيف ثقيل على فريق يوفنتوس الإيطالى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، kora on line ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد YALLA SHOOT.

حراسة المرمى: تشيزني 
خط الدفاع: كوادرادو، دي ليخت، دي تشيليو، يونوتشي
خط الوسط: سامي خضيرة، بيانيتش، بيرنارديسكي
خط الهجوم: هيجواين، كريستيانو رونالدو،باولو ديبالا.

التشكيل المتوقع لأتليتكو مدريد أمام يوفنتوس:
حراسة المرمى: يان أوبلاك
خط الدفاع: ارياس، هيرموسو، فيليبي، لودي
خط الوسط: توماس بارتي، ساؤول، كوكي
خط الهجوم: جواو فيليكس، ألفارو موراتا، ليمار

kora live hd يتصدر يوفنتوس جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط.بث مباشر كورة ستار يلا شوت يوفنتوس بث مباشر يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد اونلاين يوتيوب بدون تقطيع مباراة أتليتكو مدريد الأسبانى ويوفنتوس بث مباشر كورة ستار KORA متابعة يوفنتوس وأتليتكو مدريد بث مباشرyoutube live

القنوات الناقلة:
ومن المقرر أن تُذاع مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد على قناة "beIN SPORT HD 3". مباراة أتليتكو مدريد ويوفنتوس عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء ، ويمكنكم مشاهدة أتليتكو مدريد الأسباني ضد يوفنتوس الإيطالي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT .

معلق المباراة:
أسندت قنوات "بي إن" تعليق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد للمعلق التونسي رؤوف خليف.بث مباشر بدون تقطيع، yalla SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة أتليتكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي KOORA star، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر KOORA STAR.
التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام أتليتكو مدريد kora live hd

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