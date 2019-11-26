"كل ما تكبر تحلى".. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

نشرت نيرمين صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية فستانًا فوق الركبة، ويتسم بوجود أكمام طويلة، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وارتدت سلسلة بسيطة في رقبتها، ونسقت مع إطلالتها "ميك أب" بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل محبيها .



ومن الجدير بالذكر أن نيرمين شاركت مُؤخرًا في حكاية بعنوان "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك"، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج أحمد عبدالعاطي، وشارك في بطولة هذه الحكاية كل من نرمين الفقي، وإيهاب فهمي، وميدو عادل، وكريم الحسيني.

تهتم الفنانة نيرمين الفقي بالتواصل الدائم مع مُحبيها، ومشاركتهم بصور من يومياتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".