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مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر real madrid vs paris saint germain live

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:35 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة ستار يلا شوت ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان اونلاين يوتيوب بدون تقطيع مباراة ريال مدريد باريس سان جيرمان بث مباشر كورة ستار KORA متابعة باريس سان جيرمان وريال مدريد بث مباشر كول كورة COOL KORA يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الأسباني، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

موعد المباراة:
من المقرر أن تنطلق المباراة بين فريق ريال مدريد ونظيره باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية "مدريد" بث مباشر بدون تقطيع، SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد الأسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي KOORA LIVE، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر KOORA STAR.

القنوات الناقلة:
وتُذاع المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس" ، من خلال شاشتها "beIN HD1". مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء ، ويمكنكم مشاهدة أباريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الأسبانى على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT .

معلق المباراة:
وأسندت قنوات "بي إن" تعليق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان للمعلق المغربي جواد بده. البث المباشر – KOOORA 4 HD مشاهدة مباريات أبطال أوروبا بجودة فائقة على رابط (YOUTUBE)

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام باريس سان جيرمان:
حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.
خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.
خط الهجوم: هازارد، بنزيما، رودريجو.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد:
حراسة المرمى: نافاس.
خط الدفاع: مونييه، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات، ماركينيوس.
خط الوسط: فيراتي، جايي.
خط الهجوم: نيمار، مبابي، دي ماريا.

الترتيب:
يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط.بث مباشر ريال مدريد وباريس سان جيرمان شاهد بث مباشر مباراة الريال وباريس سان جيرمان اليوم علي KOOOORA،يلا شوت YALLA SHOOT YALLAHO بث مباشر وحى KOORA GOAL توداي نيوز kora live بث الاسطورة كورة فور جول بدون تقطيع .

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