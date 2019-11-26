رابط «KORA LIVE»مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش يوفنتوس هدف محمد صلاح الآ

بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد ستاديوم تورينو لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا .





وفي التقرير التالي يأخذكم الفجر الرياضي في جولة لتعريفكم بأبرز إستعدادات الفريقان للمباراة بالإضافة إلى توقيتها في ثلاثة دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .





يلا كورة yalla kora وقبل المباراة يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني في الحصول على النقاط الثلاثة من أجل ضمان الوصول إلى الدور ثمن النهائي من البطولة .





يلا شوت الحصري yalla shoot 7asry ويعول الفريق الإسباني على خدمات الكثير من اللاعبين المميزين أمثال دييجو كوستا واللاعب الشاب جواو فليكس والذي أبهر كبار الأندية الأوروبية .





جول العرب goal elarab وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي التأهل للدور المقبل لكنه يطمح في الفوز بالمباراة من أجل تأمين صدارة المجموعة .





الاسطورة لايف ostora live ويطمح فريق أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز من أجل الثأر ورد الإعتبار لخسارة مباراة الذهاب التي مٌني بها ضد البيانكونيري على ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو .





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة .





وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 وروابط البث المباشر التي يوفرها لكم الفجر الرياضي والقنوات التالية :-



