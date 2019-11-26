عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر UEFA كورة ستار رابط مباراة يوفنتوس الآن LIVE

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة القمة النارية في دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد اليوم الثلاثاء، على ملعب يوفي آرينا بمدينة تورينو، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال.

 
يدخل اليوفي اللقاء وهو متأهل من الجولة الماضية لدور الـ 16 من بطولة الشامبونيزليج، بعد تصدر المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق 7 نقاط عن الفريق الإسباني.

بينما يحتاج أتليتكو للفوز للوصول للنقطة العاشرة وضمان التأهل قبل المباراة الآخيرة له في دور المجموعات.

وشهدت المباراة الأولي بينهم في دور المجموعات تعادلهما بهدفين لكل فريق، إذ كانت مباراة قمة نارية بمعني الكلمة، فبعد أن كان اليوفي متقدما بهدفين حتى الربع الأخير من اللقاء، لم يستسلم أبناء سيميوني وتمكنوا من أحراز  هدفين وخطف نقطة ثمينة من فم رونالدو وزملائه.

 
وتضم المجموعة الرابعة كلاً من : يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني ولوكوموتيف موسكو الروسي وباير ليفركوزن الإلماني.

ويتصدر الفريق الإيطالي “يوفنتوس” المجموعة برصيد 10 نقاط ويأتي خلفه الإسباني”أتليتكو بـ 7 نقاط، وفي المركز الثالث لوكوموتيف موسكو الروسي برصيد 3 نقاط وفي المركز الأخير الإلماني باير ليفركوزن بنفس الرصيد.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة
تنطلق مباراة القمة بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءٍ بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية عبر قناتها beIN Sports HD3 بتعليق التونسي روؤف خليف.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

منذ 10 دقائق

عاجل.. أول تعليق من طارق حامد على أزمته مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ يوم

مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان.. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم beIN HD

منذ 38 دقيقة

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد ريال مدريد.. مشاهدة مباراة Real Vs Psg بث مباشر

منذ نصف ساعة

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 3 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

منذ ثلث ساعة

مشاهدة مباراة الإمارات واليمن بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع عبر قناة الكأس Arabian Cup

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

منذ 5 دقائق
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان.. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم beIN HD

08:57 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status