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’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر ONLINE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:29 م
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بوابة الفجر
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات KORA LIVE من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان
وستلعب مباراة ريال مدريد KORA ONLINE وباريس سان جيرمان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية KPRA STAR على ملعب سانتياجو برنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان
وستذاع مباراة ريال مدريد KORA GOAL وباريس سان جيرمان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق جواد بدة.

مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
ويتواجد نادي ريال مدريد KORA STAR في المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي كلوب برود ونادي باريس سان جيرمان ونادي جلطة سراي.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في مجموعتهم بدوري أبطال أوروبا
ويحتل نادي باريس سان جيرمان YALLA SHOOT في صدارة جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن في دور المجموعات.

بينما يتواجد نادي ريال مدريد REAL MADRID LIVE في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن في البطولة.

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