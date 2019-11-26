يلا شوت ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش يوفنتوس رابط LIVER NOW

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موعد المباراة:

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب "أليانز ستاديوم"، وذلك في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.البث المباشر – KOOORA 4 HD مشاهدة مباريات أبطال أوروبا بجودة فائقة على رابط (YOUTUBE)

القنوات الناقلة:

ومن المقرر أن تُذاع مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد على قناة "beIN SPORT HD 3". مباراة أتليتكو مدريد ويوفنتوس عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء ، ويمكنكم مشاهدة أتليتكو مدريد الأسباني ضد يوفنتوس الإيطالي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT .

معلق المباراة:

أسندت قنوات "بي إن" تعليق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد للمعلق التونسي رؤوف خليف.بث مباشر بدون تقطيع، SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة أتليتكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي KOORA LIVE، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر KOORA STAR.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوادرادو، دي ليخت، دي تشيليو، يونوتشي

خط الوسط: سامي خضيرة، بيانيتش، بيرنارديسكي

خط الهجوم: هيجواين، كريستيانو رونالدو،باولو ديبالا.

التشكيل المتوقع لأتليتكو مدريد أمام يوفنتوس:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ارياس، هيرموسو، فيليبي، لودي

خط الوسط: توماس بارتي، ساؤول، كوكي

خط الهجوم: جواو فيليكس، ألفارو موراتا، ليمار

الترتيب:

يتصدر يوفنتوس جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط.بث مباشر كورة ستار يلا شوت يوفنتوس بث مباشر يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد اونلاين يوتيوب بدون تقطيع مباراة أتليتكو مدريد الأسبانى ويوفنتوس بث مباشر كورة ستار KORA متابعة يوفنتوس وأتليتكو مدريد بث مباشر كول كورة COOL KORA



