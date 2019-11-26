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فيلم "ليلى وأنا" يفوز بجائزة قنوات ART بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:17 م
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الفجر الفني
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فاز منذ قليل، مشروع فيلم "ليلى وأنا" للمخرجة المصرية ماجي مرجان، بالجائزة المقدمة من قنوات راديو وتلفزيون العرب ART لأفضل سيناريو، وقيمتها ١٠ آلاف دولار، لمسابقة مشروعات الأفلام بملتقى القاهرة السينمائي، والمقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
الفيلم الفائز تدور قصته حول "نادية" التي تعود مع شقيقتها "ملك" إلى مصر، لبيع منزل العائلة الذي تبلغ قيمته ملايين الجنيهات، فتقابلان مستأجرة ثمانينية يهودية، ترفض القبول بالتسوية لترك شقتها، لأنها وحيدة وليس لها أقارب، وتريد العيش بشقتها حتى وفاتها.
جدير بالذكر أن "ملتقى القاهرة السينمائي" يوفر فضاء مهما لإجراء النقاشات والاجتماعات والورش والمحاضرات، كما يفسح المجال لإقامة تعاون بين المواهب العربية والمحلية، وأهم الشخصيات الدولية في عالم صناعة الأفلام، بهدف دعم السينما العربية، وضمت لجنة تحكيم الملتقى هذا العام كل من السيناريست مريم نعوم، وإيدا مارتينزا، المؤسسة والمدير العام لشركة New Films Media Luna والمنتج جورج ديفيد، مستشار المشاريع السينمائية والتليفزيونية.
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