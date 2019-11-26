عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. وزير الري الأسبق يعلق على إعلان إثيوبيا المفاجئ: "بلاش نقلق"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:25 م
Advertisements
سد النهضة
سد النهضة
كساب أحمد
Advertisements
علق محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، على إعلان إثيوبيا نيتها إدخال الصين كمراقب في مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "مش عايزين نقلق، ولا عايزين نلتفت لمثل هذه الأخبار، وأشك في صحة هذا الخبر، خاصة أن أمريكي دخلت في المفاوضات، والهدف من مثل هذه الأخبار التشويش".

ولفت وزير الري الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حصرة المواطن"،ا لمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن الصين دولة عظمى ونحترمها ونقدرها، ونرحب بأي دور ممكن تقوم به في مفاوضات سد النهضة.

وأشار إلى أن السيناريو المصري في المفاوضات مع إثيوبيا والسودان يراعي مصالح الدول الثلاثة، وهذا السيناريو لاقى تأييد المجتمع الدولي.

Advertisements

أخبار تهمك

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

منذ 10 دقائق

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الإمارات واليمن بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع عبر قناة الكأس Arabian Cup

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

منذ 5 دقائق

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

منذ ثلث ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من طارق حامد على أزمته مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان.. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم beIN HD

منذ 38 دقيقة

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد ريال مدريد.. مشاهدة مباراة Real Vs Psg بث مباشر

منذ نصف ساعة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان.. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم beIN HD

08:57 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status