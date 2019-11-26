عاجل.. وزير الري الأسبق يعلق على إعلان إثيوبيا المفاجئ: "بلاش نقلق"

علق محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، على إعلان إثيوبيا نيتها إدخال الصين كمراقب في مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "مش عايزين نقلق، ولا عايزين نلتفت لمثل هذه الأخبار، وأشك في صحة هذا الخبر، خاصة أن أمريكي دخلت في المفاوضات، والهدف من مثل هذه الأخبار التشويش".





ولفت وزير الري الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حصرة المواطن"،ا لمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن الصين دولة عظمى ونحترمها ونقدرها، ونرحب بأي دور ممكن تقوم به في مفاوضات سد النهضة.





وأشار إلى أن السيناريو المصري في المفاوضات مع إثيوبيا والسودان يراعي مصالح الدول الثلاثة، وهذا السيناريو لاقى تأييد المجتمع الدولي.



