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يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد YALLA ON

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:23 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان ، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

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