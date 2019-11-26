HD«اونلاين»NOWمشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW يوفنتوس رابط مباشر ليفربول KORA ON

يستعد نادي يوفنتوس KORA GOAL الإيطالي لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء 26 ضمن منافسات الجولة الخامسة YALLA SHOOT من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وملعب اللقاء

وستعلب مباراة نادي يوفنتوس KORA STAR ضد نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب أليانز ستاديوم.





القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

وستذاع مباراة نادي يوفنتوس ضد نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق رؤوف خليف.





مجموعة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي يوفنتوس KORA LIVE في المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي باير ليفركوزن ونادي أتلتيكو مدريد ونادي لوكوموتيف موسكو.





بث مباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





ترتيب الفريقين في مجموعتهم بدوري أبطال أوروبا

ويحتل نادي يوفنتوس KORA ONLINE صدارة جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في دور المجموعات.





بينما يتواجد نادي أتلتيكو مدريد YALLA SHOOT في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.



