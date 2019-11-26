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لطيفة تكشف عن أول تعاون في ألبومها الجديد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:24 م
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لطيفة
لطيفة
هبة أحمد
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كشفت الفنانة لطيفة عن تعاونها في ألبومها الجديد مع الملحن وليد سعد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت لطيفة مجموعة من الصور خلال تواجدها في الاستديو الخاص بها، ظهرت لطيفة في الصور وهي برفقة المُلحن وليد سعد، وعلقت لطيفة على الصور قائلة :" مش قلتلكم فيه مفاجأت فى الألبوم، أهو زى ما وعدتكم تعامل جديد مع العظيم الملحن الكبير ⁧‫وليد سعد‬⁩ في عملين، يارب يعجبوكم"، وحظيت الصور على إعجاب كبير من قبل محبيها.


ونستعد لطيفة لطرح الألبوم في يناير 2020،وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين من ضمنهم سامر أبو طالب،حسام سعيد،أحمد عاطف،محمود أنور،إسلام صبري، عمرو المصري، محمدي.

ألبوم" أحلى حاجة فيا"

ومن الجدير بالذكر، أن آخر ألبومات لطيفة الغنائية، هو ألبوم "أحلى حاجة فيا"، واحتوي الألبوم على14 أغنية.
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