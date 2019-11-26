محافظة الدقهلية: اتخذنا إجراءات لتغيير اسم شارع "حسن البنا" بميت غمر



وأشار "شاروبيم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن أي عدد من المواطنين يقوموا بتقديم لتغير اسم شارع أو حارة يتم بحثه على الفور، مؤكدًا أنهم يبحثون الأمر، وليس هناك مشكلة في تغيير اسم شارع أو قرية طالما وجد ضرورة.



وأكد محافظ الدقهلية، أنهم اتخذوا إجراءات فعلية لتغيير اسم شارع حسن البنا، منوهًا بأن اليوم تم تغيير اسم قرية من "أبو عرصة" إلى بلقاس أول بناءا على طلب 175 مواطن، وذلك بعد موافقة كافة الجهات المعنية.



قال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن عدد من ساكني شارع حسن البنا بميت غمر تقدموا منذ شهر بطلب لتغير اسم الشارع، وهو ما طرحه على لجنة المسميات بالمحافظة والتي تبحث تغيير الأسماء.