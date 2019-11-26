عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظة الدقهلية: اتخذنا إجراءات لتغيير اسم شارع "حسن البنا" بميت غمر

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:23 م
Advertisements
الدكتور كمال جاد شاروبيم
الدكتور كمال جاد شاروبيم
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن عدد من ساكني شارع حسن البنا بميت غمر تقدموا منذ شهر بطلب لتغير اسم الشارع، وهو ما طرحه على لجنة المسميات بالمحافظة والتي تبحث تغيير الأسماء.

وأشار "شاروبيم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن أي عدد من المواطنين يقوموا بتقديم لتغير اسم شارع أو حارة يتم بحثه على الفور، مؤكدًا أنهم يبحثون الأمر، وليس هناك مشكلة في تغيير اسم شارع أو قرية طالما وجد ضرورة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنهم اتخذوا إجراءات فعلية لتغيير اسم شارع حسن البنا، منوهًا بأن اليوم تم تغيير اسم قرية من "أبو عرصة" إلى بلقاس أول بناءا على طلب 175 مواطن، وذلك بعد موافقة كافة الجهات المعنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميت غمر محافظ الدقهلية قرية شارع حسن البنا إجراءات

أخبار تهمك

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 10 ساعة

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد ريال مدريد.. مشاهدة مباراة Real Vs Psg بث مباشر

منذ 33 دقيقة

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

منذ 9 دقائق

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ ساعتين

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

منذ أقل من نصف ساعة

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان.. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم beIN HD

منذ 42 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

منذ 14 دقيقة

مشاهدة مباراة الإمارات واليمن بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع عبر قناة الكأس Arabian Cup

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من طارق حامد على أزمته مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يفوض رؤساء المراكز والمدن في إصدار تراخيص الأكشاك

وزير النقل ومحافظ الدقهلية يتفقدان كوبري صهرجت بميت غمر (صور)

"الباز" لموظفي الوحدة المحلية بميت أبو خالد خدمة المواطن وسرعة انجاز طلاباته أهم أولوياتي

شاربيم.. معاينة هندسية لتحديد الحالة الإنشائية لوحدة طب الأسرة بالنظارة بميت سلسيل

إيقاف وكيل المدرسة التجارية بميت الفرماوي عن العمل وإحالته للتحقيق

تعليق محافظ الدقهلية على مطالب النيابة بتغيير أسماء قرى منافية للآداب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان.. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم beIN HD

08:57 م

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status