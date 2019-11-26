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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش يوفنتوسNOW جول SALAH

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:19 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد ، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروباYALLA SHOOT 7ASRY، على ملعب يوفنتوس أرينا kora live.

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