كول كورة REAL WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وسان جيرمان بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين REAL MADRID LIVE

ينتظر عشاق الكرة العالمية و الأوربية اليوم الثلاثاء مباراة من العيار الثقيل حيث يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





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