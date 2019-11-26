عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

جيش الاحتلال يعلن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة تجاة إسرائيل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له، إن منظومة القبة الحديدية اعترضت إحداهما.

وانطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة.

ويذكر أن أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة صاروخية في منطقة فارغة، قصف على إثرها موقعين شرقي غزة دون الإبلاغ عن إصابات.

وحينها، قال مصدر، إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذيفة تجاه نقطة للضبط الميداني شرق منطقة جحر الديك، جنوب شرقي غزة، ما أدى لتدميرها دون وقوع إصابات.

وأضاف المصدر أن الدبابات الإسرائيلية عاودت بعد دقائق إطلاق قذيفة ثانية تجاه موقع آخر شرق حي الزيتون ما أدى لتدميره بلا إصابات أيضا.

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الإمارات واليمن بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع عبر قناة الكأس Arabian Cup

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد ريال مدريد.. مشاهدة مباراة Real Vs Psg بث مباشر

منذ 34 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

منذ 10 دقائق

عاجل.. أول تعليق من طارق حامد على أزمته مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان.. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم beIN HD

منذ 43 دقيقة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ يوم

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ ساعة و 9 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

منذ ربع ساعة

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان.. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم beIN HD

08:57 م

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status