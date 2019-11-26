«كورة ستار» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت PLUS رابط ريال مدريد beIN SPORT تيوب

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ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي ريال مدريد الإسباني أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد كورة ستار باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد kora star ، بين ماتش بث مباشر ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر goalarab".





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