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«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة NOW

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:15 م
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بوابة الفجر
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ينتظر عشاق الكرة العالمية و الأوربية مواجهة قوية من العيار الثقيل بمدينة تورينو الإيطالية حيث يستضيف نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا.

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ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب يوفنتوس ارينا الدولي بمدينة تورينو الإيطالية يلا شوت بث مباشر أتلتيكو مدريد ويوفنتوس كورة انلاين، مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس كورة ستريم.

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