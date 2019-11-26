على طريقة سلفي فتحي عبدالوهاب.. بيومي فؤاد يلتقط سلفي مع رامز جلال

نشر الفنان بيومي فؤاد، صورة جديد له برفقة رامز جلال، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:"حبيبي رامز جلال".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور بيومي فؤاد، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"يخزي العين جوز زي اللوز" وأضاف آخر "حلوة قوي".



وجدير بالذكر أن الفنان المصري، يواصل تصوير فيلمه الجديد "ديدو"،الذي يجسد فيه شخصية "فنانيس"، وهي شخصية عالم مشهور لديه معمل اختبارات، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان كريم فهمي، وأحمد فتحي، وهشام ماجد، وشيكو، وحمدي المرغني، والفيلم من تأليف كريم فهمي، ومن إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج كريم السبكي.