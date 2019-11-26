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لايف stream PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر UEFA كورة ستار رابط مباراة يوفنتوس الآن YALLA RONALD
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:13 م
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الفجر الرياضي
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يستضيف ملعب أليانز ستاديوم الإيطالي مباراة فريقه يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد
تنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعةالحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثانية عشرة صباحًا من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد
تذاع مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بشكل حصري عبر قناة بي ان سبورت.
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