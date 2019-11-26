ضبط عاطل قتل طالبا لمعاكسته شقيقته في الزاوية الحمراء

تمكنت ضباط مباحث القاهرة من القبض على عاطل قتل طالب جامعي؛ لمعاتبته على معاكسة شقيقته ورميها بعبارات تخدش الحياء في الزاوية الحمراء.





البداية كان بتلقي قسم الزاوية الحمراء، إخطارا من المستشفى يفيد بوصول طالب جامعي ٢١ سنة، جثة هامدة إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسد.





واننقل رجال المباحث للمستشفى وبسؤال والد المجنى عليه اتهم جاره عاطل بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابة به أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لقيام المتهم بمعاكسة شقيقة تلميذه بالإعدادي ١٥ سنة ورميها بعبارات تخدش الحياء أثناء سيرها في الشارع‪ بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه فى احد الأمكنة المعدة له وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.





تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.‎



