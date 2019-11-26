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أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت رابط ماتش يوفنتوس beIN LIVE لايف

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:13 م
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بوابة الفجر
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يستضيف ملعب اليانز ستاديوم بتورينو معقل السيدة العدوز مباراة قوية تجمع بين فريق يوفنتوس الإيطالى صاحب الأرض والجمهور ونادى أتليتكو مدريد الإسبانى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى مباراة قوية يسعي فيها اليوفي للفوز بعدما حسم الصعود رسميا للدور القادم، وأيضا يسعي الروخي بلانكوس لحسم الصعود من ملعب اليوفي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY، تابع البث المباشر لمباراة يوفنتوس اليوم YALLA SHOOT، بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة يوفنتوس، رابط سريع للمشاهدة أونلاين، YALLA SHOOT.
KOORA ONLINE موعد مباراة يوفنتوس الإيطالى وأتليتكو مدريد الإسبانى بدوري أبطال أوروبا
يحل فريق أتليتكو مدريد الإسبانى ضيف ثقيل على فريق يوفنتوس الإيطالى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد YALLA SHOOT.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس الإيطالى وأتليتكو مدريد الإسبانى بدوري أبطال أوروبا
تقام مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة يوفنتوس الإيطالى وأتليتكو مدريد الإسبانى اليوم KOORA GOAL.
KOORA STAR ترتيب المجموعة قبل مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا
يوفنتوس 10 نقاط
أتليتكو مدريد 7 نقاط
لوكوموتيف موسكو 3 نقاط
بايرن ليفركوزن 3 مقاط.

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