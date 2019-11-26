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«يلا شووت» UEFA مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الريال NOW

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:12 م
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بوابة الفجر
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KOORA STAR ينتظر عشاق كرة القدم العالمية اليوم مواجهة قوية ومنتظرة عندما يستضيف ريال مدريد الإسبانى على ملعبه ووسط جماهيره بسانتياجو بيرنابيو نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، فى مباراة قوية ومنتظرة يسعي فيها ريال مدريد الإسبانى للفوز من أجل ضمان الصعود من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان YALLA SHOOT، تابع مباراة ريال مدريد وباريس اليوم YALLA SHOOT، مباراة قةية علي ملعب سانتياجو بيرنابيو KOORA STAR، بث مباشر ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسي YALLA SHOOT.

بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا ضمن مباريات الجولة الخامسة YALLA SHOOT، يقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT، شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد اليوم YALLA SHOOT.

KOORA ONLINE موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
KOORA LIVE يلتقي فريق ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسي بمباريات الدولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA STAR.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين نادى ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسي، فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY.

شاهد بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY، شاهد اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة KOORA STAR.

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