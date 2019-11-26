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أهداف مباراة - قطر 1 × 2 العراق | خليجي 24

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:10 م
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قطر 1 × 2 العراق
قطر 1 × 2 العراق
محمد مرعي
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سقط منتخب قطر أمام نظيره منتخب العراق، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 24، والتي أقيمت على ملعب «استاد خليفة الدولي».

ودون للمنتخب العراقي محمد قاسم في الدقيقتين 17 و27 من عمر الشوط الأول، بينما سجل هدف منتخب قطر عبدالعزيز حاتم في الدقيقة 49.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب العراقي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، انتظارًا لما ستسفر عنه نتيجة المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة بين منتخب الإمارات ومنتخب اليمن.

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الكلمات المفتاحية

كأس الخليج العربي خليجي 24 قطر 1 × 2 العراق قطر اليمن العراق

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