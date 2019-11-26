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« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف 7SRY اونلاين beIN ماتش يوفنتوس NOW

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:09 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة يوفنتوس الإيطالي وأتليتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا بث حي ومباشر بطولة دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وأتليتيكو مدريد كول كورة يلا شوت رابط يوتيوب رابط مباشر دوري بلس لايف إتش دي

يستضيف ملعب أليانز بمدينة تورينو مباراة قمة المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي يوفنتوس وضيفه أتليتيكو مدريد في المرحلة الخامسة من المجموعة

ويريد فريق يوفنتوس بقيادة مدربه ماوريسيو ساري coolkora تحقيق التعادل على أقل تقدير لضمان تأهله كمتصدر للمجموعة، بعد أن ضمن تأهله سلفا، بينما يريد نادي أتليتيكو مدريد بقيادة مدربه الإرجنتيني دييجو سيميوني تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل

نتيجة مباراة الذهاب بين يوفنتوس وألتيتيكو مدريد
شاهد من هنا حصريا مباراة يوفنتوس وأتليتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا yalla shoot رابط سريع جودات متعددة دون تقطيع

هذ وإنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بملعب وانداميتروبوليتانو في سبتمبر الماضي باتعادل 2-2، حيث سجل لليوفي كوادرادو وماتويدي، بينما سجل لأتليتيكو مدريد سافيتش وهيريرا.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس ضد أتليتكو مدريد
تابع مباراة يوفنتوس وأتليتيكو مدريد شاهد مباراة يوفنتوس بقيادة رونالدو ضد أتليتيكو مدريد لايف إتش دي مشاهدة مباشرة bein connect رابط سريع yalla kora دون تقطيع.

من المتوقع أن يكون تشكيل المدير الفني ماوريسيو ساري للمباراة كما يلي
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: دانيلو – بونوتشي – ديمرال – دي تشيليو
خط الوسط: بيانيتش – ماتويدي – خضيرة – رامسي
خط الهجوم: كريستاينو رونالدو – باولو ديبالا.

ترتيب المجموعة الرابعة قبل مواجهة يوفنتوس واتليتيكو مدريد
يمكنكم متابعة المباراة مباشرة على موقع الفجر الرياضي عبر رابط سريع جودة يوتيوب kooora4live لايف جول رابط سريع cool kora جودات متعددة

يحتل نادي يوفنتوس صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل أتليتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط
موعد مباراة يوفنتوس وأتليتيكو مدريد والقنوات الناقلة لها

ينطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق رؤوف خليف

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