أمنة نصير تثير الجدل: "مع احترامي للقرآن.. نلجأ للقضاء حال غياب حكمة ورث الرجل ضعف الأنثى"

قالت الدكتور أمنة نصير، استاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الرجل في الشريعة الإسلامية يرث ضعف المرأة، لأنه يتولى الانفاق على الأنثى، ويقوم بتجهيزها عند زواجها، ولكن بعد تنصل الكثير من الرجال من المسؤولية، فعلى البنت أن تتقدم للمحكمة ضد شقيقها الذي حصل على ضعف ميراثها، والقاضي سينصفها، معقبة: "دا اجتهادي الشخصي ".



وتابعت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "مع احترامي للنص القرآني، ولكن لغياب الحكمة التي من أجلها يرث الرجل ضعف الانثى، على البنت أن تتقدم بشكوى للقضاء، والقاضي سينصفها".



وأشارت إلى إنها لا تعارض موقف الكنيسية في تقسيم الميراث بالتساوي بين الذكور والإناث، لافتة إلى أنها ليس لها الحق في رفض أو قبول هذا الأمر.



