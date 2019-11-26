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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا الاربعاء

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:07 م
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الارصاد الجوية ـ ارشيفية
الارصاد الجوية ـ ارشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا يوضح حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019.

وأشار الهيئة العامة للأرصاد، أنه يتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس دافئ حتى شمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على السواحل الشمالية، وقد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، ويصاحبها سقوط الأمطار.

وأوضحت أن الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على شمال البلاد، ووسط سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا الاربعاء
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا الاربعاء
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الكلمات المفتاحية

فيس بوك درجات الحرارة حالة الطقس العامة للأرصاد الجوية السحب المنخفضة

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