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خالد أبو بكر يكشف سر جلوس مجدي يعقوب بجوار الرئيس خلال افتتاح مشروعات بورسعيد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:33 م
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مجدي يعقوب بجوار الرئيس
مجدي يعقوب بجوار الرئيس
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن حضور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير، وجلوسه على يمين الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح الرئيس عددًا من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد يعد إشارة رائعة من القيادة السياسية بتقديرها للدكتور يعقوب، وتكريما له على تاريخه.

وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن برتوكوليا فأن الدكتور مجدي يعقوب يحق له الجلوس على يمين الرئيس السيسي، حيث أنه حاصل على قلادة النيل، ومن يحصل على تلك القلادة يسبق رئيس الوزراء.

وعن افتتاح أنفاق 3 يولية في بورسعيد، أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن افتتاح تلك الأنفاق ستحدث نقلة محافظات القناة، معتبرا أن إختيار اسم الأنفاق موفق، كون أن 3 يوليو هو صنيعة كل المصريين.
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الكلمات المفتاحية

مشروعات بورسعيد قلادة النيل عبد الفتاح السيسي الدكتور مجدي يعقوب الإعلامي خالد أبو بكر

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