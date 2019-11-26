خالد أبو بكر يكشف سر جلوس مجدي يعقوب بجوار الرئيس خلال افتتاح مشروعات بورسعيد

إشارة رائعة من القيادة السياسية بتقديرها للدكتور يعقوب، وتكريما له على تاريخه.



وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن برتوكوليا فأن الدكتور مجدي يعقوب يحق له الجلوس على يمين الرئيس السيسي، حيث أنه حاصل على قلادة النيل، ومن يحصل على تلك القلادة يسبق رئيس الوزراء.



وعن افتتاح أنفاق 3 يولية في بورسعيد، أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن افتتاح تلك الأنفاق ستحدث نقلة محافظات القناة، معتبرا أن إختيار اسم الأنفاق موفق، كون أن 3 يوليو هو صنيعة كل المصريين.

