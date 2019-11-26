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يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر yalla ONLINE كورة لايف PLUS رابط ماتش ريال مدريد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:27 م
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بوابة الفجر
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يدخل ريال مدريد المباراة وهو يطمح في الفوز من أجل استعادة هيبته مرة آخرى عقب الهزيمة في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة في ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان من توقيع كلٌا من أنخيل دي ماريا وتوماس مونييه الذين تمكنوا من تسجيل ثلاث أهداف نظيفة للنادي الباريسي.

وعلى الجانب الآخر، مازال باريس سان جيرمان يتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة كاملة بفارق 5 نقاط كاملة عن الملكي الذي يحتاج فقط لنقطتين لضمان تأهله للدور المقبل وذلك نظراً لابتعاد كلوب بروج صاحب المركز الثالث بخمسة نقاط آخرى.

* من المتوقع أن يخوض باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى : كيلور نافاس
خط الدفاع : خوان بيرنات وبريسنيل كيمبيمبي وتياجو سيلفا وكولين داجبا
خط الوسط : بابلو سارابيا زماركينيوس وإدريسا جاي
خط الهجوم : كيليان مبابي وماورو إيكاردي وأنخل دي ماريا

* من المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى : تيبو كورتوا
خط الدفاع : فيرلاند ميندي وسيرخيو راموس ورافائيل فاران وداني كارفاخال
خط الوسط : فيدريكو فالفيردي وكاسيميرو ولوكا مودريتش
خط الهجوم : إدين هازارد وكريم بنزيما ورودريجو جوس

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