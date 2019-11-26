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محلل عسكري سعودي لــ "الفجر": السعودية والإمارات يقودان باقتدار المشهد الإسلامي والخليجي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:30 م
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العميد سعيد بن عبدالله القرني
العميد سعيد بن عبدالله القرني
الشحات غريب
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علق المحلل العسكري السعودي العميد سعيد بن عبدالله القرني، على زيارة ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة غداًَ الأربعاء.


وقال "القرني" في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، إن السعودية والإمارات يقودان باقتدار المشهد الإسلامي والعربي والخليجي، وزيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير الشاب إلى الأمارات تمثل جزء من الرحلات المكوكية المنجزة والملهمة التي تبحث عن آفاق أرحب وقواعد أرسخ لمفاهيم التعاون والتطور والانطلاق الخلاق.


وأضاف بأن الإمارات تمثل التكامل مع السعودية في شتى المجالات، وما هذه الزيارة الميمونة إلا دلالة على التنسيق الاستراتيجي المستمر بين البلدين الشقيقين، وستجني شعوب البلدين ثمرات هذا التنسيق الأخوي المتميز الذي يبحث عن آفاق أرحب لرفاه وسعادة الشعبين الشقيقين.


يذكر أن ولي العهد السعودي سيقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة غداً.

 

وكانت زيارة بن سلمان الأخيرة للإمارات العام الماضي، والتي كانت ضمن جولة إقليمية شملت عدداً من الدول العربية، والتقى خلالها الأمير السعودي بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

 

وأكد بن سلمان، خلال الزيارة الماضية، على العلاقة القوية والمتميزة التي تربط بين السعودية والإمارات، ورغبة البلدين مشتركة لتعميق التعاون.

 

كما رحب الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات بـ السعودية، بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى أبوظبي.



وقال في تغريدة عبر تويتر": غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب واعتزاز".


وتابع: أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزيارته إلى بلده وأهله.


ويصل غداً ولي العهد السعودي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية وفق ما أعلنت قناة "العربية.


ويلتقي محمد بن سلمان خلال زيارته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
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