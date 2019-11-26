«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح 7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي وشاختارHD





اختبار جديد يخضع له فريق Man city حامل لقب الدوري الإنجليزي عندما يلتقي مع Shakhtar Donetsk، lah, مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك بث مباشر المقرر لها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الرباط، على استاد الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





مانشستر سيتي يسعى لحسم التأهل رسميا





يدخل فريق مانشستر سيتي لقاء شاختار في صدارة الجولة الثالثة برصيد 10 نقاط جمعهم من الفوز في ثلاثة مواجهات أمام شاختار بثلاثية نظيفة ودينامو زغرب بهدفين دون رد، وأتالانتا بخماسية مقابل هدف، وتعادل في لقاء وحيد امام أتالانتا بهدف لمثله، المان سيتي يحتاج إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل ضمان التأهل للدور القادم من البطولة دون النظر لنتيجة أخر مباراة له بدور المجموعات.





المان سيتي يعيش فترة فنية على أعلى مستوى تحت قيادة المدرب العقرب بيب جوارديولا ويواصل مطاردة ليفربول صاحب الصدراة بعد فوزه المستحق تشيلسي في لقاء الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف، والخروج من كبوة ليفربول التي تعرض لها الفريق السماوي.





تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا





حراسة المرمى: إيدرسون





خط الدفاع: ميندي - فرناندينيو - ستونز - كانسيلو





خط الوسط: ديفيد سيلفا - رودريجو - دي بروين





خط الهجوم: سترلينج - أجويرو - محرز





شاختار يحلم بالخروج من استاد الإمارات بنتيجة إيجابية





وعلى الجانب الأخر يحلم فريق شاختار بالخروج من ملعب الإمارات بنتيجة إيجابية تسهل مأمورية الفريق في التأهل للدور القادم من البطولة ولا سيما في ظل صراعه الشرس مع فريق دينامو زغرب على حجز البطاقة الثانية في المجموعة بعدما حسم المان سيتي البطاقة الأولى والصدارة.

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح 7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي وشاختارHD





شاختار يقع في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط جمعهم من الفوز في لقاء واحد والتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في لقاء وأحرز 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.





موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم





تلتقون مع مباراة مانشستر سيتي وشاختار في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة بتوقيت تونس، الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الواحدة صباحا بتوقيت دبي.

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح 7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي وشاختارHD