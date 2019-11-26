يلا شوت - YouTube مشاهدة مباراة بايرن ميونخ والنجم الأحمر بث مباشر يلا كورة koooragoal رابط ماتش بايرن بدون تقطيع NOW

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الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:27 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وعد مباراة بايرن ميونيخ والنجم الأحمر، حيث يلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني، مع نظيره فريق النجم الأحمر الصربي، في مباراة هامة لكلا الفريقين، وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الثلاثاء، الموافق 26 نوفمبر الجاري، على استاد “ريد ستار ستاديوم”، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق بايرن ميونخ المباراة بمعنويات متباينة، حيث ضمن الفريق البافاري التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح الفريق احتلال صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بعدما حقق الفوز في الأربع مباريات التي خاضها الفريق حتي الان في دور المجموعات، محققًا العلامة الكاملة، فيما يحتل نادي النجم الاحمر الصربي، المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ والنجم الأحمر، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين بايرن ميونيخ والنجم الأحمر، عبر قناة “beIN SPORTS HD 5″، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، بتعليق سوار الذهب.
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