يلا شوت - YouTube مشاهدة مباراة بايرن ميونخ والنجم الأحمر بث مباشر يلا كورة koooragoal رابط ماتش بايرن بدون تقطيع NOW

وعد مباراة بايرن ميونيخ والنجم الأحمر، حيث يلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني، مع نظيره فريق النجم الأحمر الصربي، في مباراة هامة لكلا الفريقين، وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الثلاثاء، الموافق 26 نوفمبر الجاري، على استاد “ريد ستار ستاديوم”، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.