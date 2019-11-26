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بعد لقائه مع أحمد موسى.. هاتلي فوديكا وجيفاز لـ حمو بيكا يتخطى الـ100 مليون مشاهدة
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:26 م
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سعد نبيل
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تخطى المهرجان الشعبي الذي يحمل أسم "هاتلى فوديكا وجيفاز"، والذي يؤدية مطربي المهرجانات الشعبية حمو بيكا وحسن شاكوش، حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لـ"بيكا"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
وكان "فوتكا وشيلفاز"، قد حصل على نجاح وشهرة واسعة منذ أن طرحه "بيكا"، واصبع من أكثر المهرجانات الشعبية استماعًا في العديد من المنسابات والأفراح.
ومهرجان "هاتلى فوديكا وجيفاز" حمو بيكا - حسن شاكوش -نور التوت - علي قدورة - توزيع فيجو الدخلاوي، ومن كلمتاته كالآتي: " هاتلى فوتيكا وجيفاز ، يلعن ابو الجواز لاف السنين اجدع فيتامين ، الغرام هوا المراد".
وكان حمو بيكا، قد قدم اعتزارًا رسميًا لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي هاني شاكر، عند اقتحامه للنقابة بعد سقوطه في امتحانات النقابة وحصوله على تصاريح لإحياء حفلات بمصر.
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