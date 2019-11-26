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"الإتصالات": تأسيس 1500 شركة جديدة بقطاع تكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:26 م
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شركات التكنولوجيا
شركات التكنولوجيا
أحمد الشيخ
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أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تأسيس 1500 شركة جديدة قطاع خاص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو مؤشر مهم ينعكس على مدى قدرة القطاع على تشجيع المبتكرين والمبدعين على تأسيس الشركات.


وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة نمو قطاع الاتصالات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغت حوالي 16% ، وهو ما يعكس سرعة نمو القطاع، لافتا إلى أن حصة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالي بلغت 4% خلال العام المالى الماضي، مقارنة ب 3.2% خلال العام السابق عليه ، موضحا أنه بيستهدف 8% من الناتج المحلى الاجمالي خلال العام المالي الجاري 2019- 2020. 

وأوضح أن الصادرات التكنولوجية بلغت 3.6 مليار دولار خلال العام المالى الماضي مقارنة ب 3.2 مليار دولار فى العام السابق عليه ، مؤكدا على استهداف الوزارة زيادتها بنسبة 10% خلال العام المالى الجاري.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الاتصالات شركات تكنولوجيا المعلومات دعم الابداع تأسيس الشركات

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