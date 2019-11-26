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كورة KOOORA GOAL لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم NOW كورة أونلاين

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:27 م
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بوابة الفجر
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يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، في العاشرة مساء الثلاثاء، نظيره شاختار الأوكراني، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
 
كورة KOOORA GOAL لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم NOW كورة أونلاين   البث المباشر للمباراة فور انطلاقها بجودة قوية بدون تقطيع.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، ويحتاج للفوز على شاختار ليضمن التأهل رسميًا لدور الـ16.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، غياب الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق عن المواجهة حيث يعاني من مشكلة عضلية في القدم اليمنى تسببت في خروجه من مواجهة تشيلسي.
كورة KOOORA GOAL لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم NOW كورة أونلاين 
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : الاتحاد .
المعلق : يوسف سيف .
نتيجة مباراة الذهاب : شاختار دونيتسك (0-3) مانشستر سيتي.
كورة KOOORA GOAL لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم NOW كورة أونلاين 
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