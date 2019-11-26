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خبير اقتصادي: مصر كانت تدار في السابق بطريقة خاطئة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:27 م
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الدكتور محمد حمزة الحسيني
الدكتور محمد حمزة الحسيني
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن مصر كانت تدار في السابق بطريقة خاطئة؛ حيث أن الحكومة كانت تأخذ قروض ومعونات ويتم إنفاقها على دعم المحروقات والمواد الغذائية على حساب الصحة والتعليم والحالة المعيشية للمواطن.

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره في برنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه السياسات التي كانت تتم في السابق هي مجرد مسكنات، مؤكدا أن الدولة لن تنهض بهذه السياسات ولكن لابد من اتخاذ إجراءات وإصلاحات اقتصادية كما يحدث من قبل الإدارة السياسية الحالية.

وأشار إلى أن مصر كانت تعيش على مشاريع البنية التحتية من الطرق والكباري والإنشاءات منذ عصر محمد علي باشا حتى عام 2013.

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الكلمات المفتاحية

الكباري والانفاق البنية التحتية ادارة الاقتصاد

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