مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار في دوري الابطال يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره شاختار دونستيك الأوكراني، غدا الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، معقل الفريق البريطاني، وذلك في لقاء يمني فيه المواطنون النفس للفوز وحسم الصعود للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ يدرك الضيوف جيدا أن فوزهم وفارق النقاط سيقلب المجموعة تماما.





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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار في دوري الابطال





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار في دوري الابطال





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار في دوري الابطال





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار في دوري الابطال





يتصدر الإنجليز المجموعة برصيد 10 نقاط من دون خسارة حتى الآن، فيما يمتلك الفريق الأوكراني 5 نقاط بالوصافة، ولدى دينامو زغرب الكرواتي أيضًا نفس الرصيد بالمركز الثالث، لذلك أي نتيجة غير انتصار السيتي ستشعل الأمور تماما وتؤكل الحسم للجولة الأخيرة.





كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «man city» هدف صلاح رابط مانشستر سيتي





كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «man city» هدف صلاح رابط مانشستر سيتي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار في دوري الابطال يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره شاختار دونستيك الأوكراني، غدا الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، معقل الفريق البريطاني، وذلك في لقاء يمني فيه المواطنون النفس للفوز وحسم الصعود للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ يدرك الضيوف جيدا أن فوزهم وفارق النقاط سيقلب المجموعة تماما. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار في دوري الابطال مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار في دوري الابطال مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار في دوري الابطال مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار في دوري الابطال يتصدر الإنجليز المجموعة برصيد 10 نقاط من دون خسارة حتى الآن، فيما يمتلك الفريق الأوكراني 5 نقاط بالوصافة، ولدى دينامو زغرب الكرواتي أيضًا نفس الرصيد بالمركز الثالث، لذلك أي نتيجة غير انتصار السيتي ستشعل الأمور تماما وتؤكل الحسم للجولة الأخيرة.