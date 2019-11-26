كورة ستار BAY مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بث مباشر .. kora live رابط مباراة البايرن اليوم LIVE

يستضيف بايرن ميونيخ الألماني، فريق ريد ستار “النجم الأحمر” الصربي بملعبه أليانز أرينا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.





وتأتي مواجهة البفاري لضيفه ريد ستار بلجراد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثانية والتي ضمت فريقين آخرين وهما نادي توتنهام الإنجليزي وأولمبياكوس.





ويسعى نادي بايرن ميونيخ لتحقيق أول فوز له بدور المجموعات، لتزيد حظوظه في التأهل للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن الفريق يمتلك عددا من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق.





ويأمل البايرن في مصالحة جماهيره هذا الموسم والفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، الغائبة عن الفريق منذ سنوات عديدة.





على الجانب الآخر يأمل فريق ريد ستار بلجراد في تحقيق نتيجة إيجابية من داخل ملعب أليانز أرينا.





حيث تعتبر المباراة صعبة للغاية عليهم نظرا لفارق الخبرات واللاعبين والإمكانيات.





التشكيل الرسمي لبايرن ميونخ أمام ريد ستار :

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ الألمانى تشكيل البافارى لمواجهة ضيفه النجم الأحمر فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء ضمن مواجهات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.





وتضم المجموعة أيضا فريقى توتنهام هوتسبير الإنجليزى وأولمبياكوس اليونانى.





تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى : نوير

خط الدفاع : بافارد – سولى – هيرنانديز – كيميتش

خط الوسط : توليسو – كوتينيو – تياجو

خط الهجوم : كومان – بيرسيتش – ليفاندوفسكى





موعد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ والنجم الأحمر والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة على ملعب أليانز أرينا بألمانيا فى التاسعة مساءٍ بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.



