عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرا الاتصالات: 8 دول وافقت الاشتراك فى استراتيجية الذكاء الإصطناعي بأفريقيا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:22 م
Advertisements
القارة الأفريقية
القارة الأفريقية
أحمد الشيخ
Advertisements
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك تكليف من رئيس الجمهورية لوضع استراتيجية قومية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالى باعتبارها المسئولة عن إعداد كوادر تستطيع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي الموضوعة.

موضحا أن دور وزارة الاتصالات هو تحديد المجالات التى ترغب فى وجود كوادر فيها حتى تقوم وزارة التعليم العالم بتعليم الشباب وتخربجهم لتقوم الوزارة لتدريبهم على تلك المجالات بالتعاون مع شركات خاصة وجهات خبرة أجنبية.

وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن افريقيا سيكون لها نصيب من استراتيجية الذكاء الاصطناعي حيث تم دعوة الدول الأفريقية للمشاركة فى لجنة عليا لوضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي للقارة الافريقية، وبالفعل أعربت 8 دول عن موافقتها للاشتراك باللجنة التى ستعقد أولى اجتماعاتها خلال معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الاتصالات القارة الافريقية استراتيجية الذكاء الاصطناعي

أخبار تهمك

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

عاجل.. أول تعليق من طارق حامد على أزمته مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ أقل من ساعة

نجم برشلونة السابق يطلب العفو من ميسي للعودة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ حوالي 6 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

أخبار محمد صلاح اليوم 26 نوفمبر: ليفربول يوجه ضربة قاضية لصلاح.. وحظوظ مشاركته أمام نابولي

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يبحث سبل التعاون المشترك مع نظيره السعودي

وزير الاتصالات: يجب ربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يبحثان تعزيز التعاون مع اليابان في مجال الذكاء الاصطناعي

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يبحثان تعزيز التعاون مع اليابان في مجال الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يلتقي بممثلي الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي

"اتصال" تعقد ورشة عمل عن الفرص الاستثمارية لشركات التكنولوجيا في عصر الذكاء الاصطناعي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

06:20 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status