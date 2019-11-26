وزيرا الاتصالات: 8 دول وافقت الاشتراك فى استراتيجية الذكاء الإصطناعي بأفريقيا

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك تكليف من رئيس الجمهورية لوضع استراتيجية قومية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالى باعتبارها المسئولة عن إعداد كوادر تستطيع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي الموضوعة.





موضحا أن دور وزارة الاتصالات هو تحديد المجالات التى ترغب فى وجود كوادر فيها حتى تقوم وزارة التعليم العالم بتعليم الشباب وتخربجهم لتقوم الوزارة لتدريبهم على تلك المجالات بالتعاون مع شركات خاصة وجهات خبرة أجنبية.





وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن افريقيا سيكون لها نصيب من استراتيجية الذكاء الاصطناعي حيث تم دعوة الدول الأفريقية للمشاركة فى لجنة عليا لوضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي للقارة الافريقية، وبالفعل أعربت 8 دول عن موافقتها للاشتراك باللجنة التى ستعقد أولى اجتماعاتها خلال معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



