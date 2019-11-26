"المقاولون العرب": سيناء أصبحت في حضن مصر بعد حفر أنفاق قناة السويس

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن تقنية حفر الأنفاق في المترو كانت قاصرة على الشركات الفرنسية، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي فاجئ الجميع بحديثه على إعداد أربع أنفاق من خلال الشركات المصرية، خاصة أن مصر لم تكن تمتلك هذه التقنية.



وأضاف رئيس مجلس ادارة المقاولون العرب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الدولة قامت بشراء معدات الحفر من ألمانيا، وقامت الشركات المصرية بأرسال بعض المهندسين للخارج، للتدريب على هذه الماكينات، وطريقة تشغيلها.



ولفت إلى أن سيناء أصبحت في حضن مصر، بعد انشاء أنفاق قناة السويس، معقبًا: "سيناء أصبحت ضاحية من ضواحي مصر، عربات النقل على المعديات كانت تدخل سيناء بعد 3 أيام، بعد حفر الأنفاق أصبحت تذهب إلى سيناء في ثلث ساعة".

